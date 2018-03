Cartas de Bin Laden pedem novos ataques, diz CNN O líder do grupo terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden, enviou mensagens a seus seguidores em fevereiro, ordenando novos ataques contra os EUA e aliados, disseram fontes dos serviços de espionagem à rede de TV CNN. Segundo essas fontes, as cartas de Bin Laden foram levadas por mensageiros a partir da fronteira entre Paquistão e Afeganistão para diversos pontos na África, Oriente Médio e Cáucaso. Os serviços de espionagem acreditam que pelo menos uma das cartas de Bin Laden chegou ao destinatário, e levou ao ataque contra o complexo residencial para ocidentais de Riad, capital da Arábia Saudita, no mês passado. O atentado de Riad causou 26 mortes.