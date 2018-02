Cartas de 'Ike' e Marilyn Monroe à venda online Estão à venda em um leilão na internet centenas de documentos históricos, incluindo cartas de Marilyn Monroe ao seu mentor, o professor de teatro Lee Strasberg, e 58 relatos de 1942 a 1945 do comandante das forças aliadas Dwight Eisenhower, que viria a ser presidente dos EUA. O leilão será a partir do dia 8, no site da galeria Douglas Elliman.