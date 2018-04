Cartel é acusado por explosão com 1 morto no México Um carro bomba matou um policial e feriu três oficiais no Estado central de Hidalgo, no México. O secretário de Segurança Pública, Damian Canales Mena, disse que os agentes checavam uma informação de que havia um corpo em um caminhão quando o veículo explodiu. Canales Mena afirmou que os investigadores suspeitam que o cartel de drogas Zetas é o responsável pelo ataque à cidade de Tla.