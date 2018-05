Cartel mexicano leva terror à Guatemala

Em Coban, a 100 quilômetros da Cidade da Guatemala, gangues circulam pelas ruas em carros blindados e de metralhadoras em punho. Traficantes atiram a esmo em pessoas e sequestram qualquer mulher que lhes chame atenção.

Líderes da região montanhosa de Alta Verapaz, que se tornou o principal corredor para transporte de drogas de Honduras ao México, dizem ter solicitado várias vezes nos últimos dois anos a intervenção federal.

As Forças Armadas da Guatemala decretaram no domingo estado de sítio de um mês em Alta Verapaz para tentar retomar a cidade, que foi tomada pela brutal gangue mexicana Los Zetas. As medidas permitem ao Exército deter suspeitos sem mandados de prisão, conduzir buscas sem autorização judicial, proibir a posse de armas, aglomerações em lugares públicos e controlar a imprensa. Questionado sobre a possibilidade de estender o estado de sítio a outras regiões dominadas pelos cartéis mexicanos, Colom afirmou que as forças guatemaltecas não têm capacidade para uma operação dessa dimensão.