Carter conclui visita histórica a Cuba Concluindo uma histórica visita, o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter pediu hoje amplas mudanças na política dos Estados Unidos para Cuba. Ao mesmo tempo, também cobrou de Cuba que caminhe em direção à democracia. O presidente Fidel Castro, que pela primeira vez desde o início da visita usou seu tradicional uniforme verde oliva e não terno e gravata, foi ao aeroporto internacional de Havana para se despedir de Carter por volta do meio-dia. "Toda minha vida acreditei em mudanças", afirmou Fidel. "Temos a razão, temos mais confiança, a revolução está mais forte do que nunca", acrescentou a repórteres depois de acompanhar Carter até as escadas do avião. Fidel considerou a visita "positiva". Pouco antes, numa entrevista coletiva, Carter expressou esperança de que a visita tenha ajudado a fortalecer uma corrente, em vários setores dos EUA, a favor da normalização das relações com a ilha caribenha. O ex-presidente, o primeiro a visitar Cuba desde o triunfo da revolução em 1959, indicou, entretanto, que não tinha como avaliar de imediato o impacto em Cuba de fatos sem precedentes por ele protagonizad, como a transmissão ao vivo por rádio e televisão de seu discurso para todo o país e a menção a uma proposta de referendo apresentada por setores de oposição a Fidel. Ele adiantou que ao retornar aos EUA enviará um relatório completo de sua visita ao presidente George W. Bush, e ao Congresso. Garantiu que, apesar de não ter visto evidências de mudanças dentro da política do governo cubano, fatos sem precedentes foram produzidos durante sua visita de seis dias. "Foi uma boa viagem" "Foi uma boa viagem", avaliou Carter, de 77 anos. "Depois de 43 anos de mal-entendidos e hostilidades, sei que uma breve viagem não pode mudar as relações essenciais, mas minha esperança é a de que no futuro as relações melhorem". Perguntado sobre suas duas conversas com Fidel - a primeira no domingo em sua chegada e a segunda na noite de quarta-feira -, Carter disse que não tinha o costume de revelar suas discussões particulares com líderes políticos, mas que discutiu com Castro os temas tratados em seu discurso ao país. Nesta mensagem, na noite de terça-feira, Carter abordou desde sua tradicional postura contra o embargo que Washington mantém contra a ilha há 40 anos, até críticas ao sistema unipartidarista e socialista da ilha, e como o regime não permite movimentos da oposição. Carter também mencionou em seu discurso o chamado "Projeto Varela", impulsionado pelos dissidentes, de convocação de um referendo sobre mudanças democráticas na Constituição. Na presença de Fidel - que não fez comentários sobre o conteúdo da mensagem de seu convidado -, o ex-presidente pediu também que a Cruz Vermelha Internacional tenha permissão para visitar as prisões, e que seja aceita a visita de um representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Prisioneiros afegãos Durante a coletiva, Carter também condenou a política norte-americana em relação aos prisioneiros afegãos e de outros países detidos na base naval de Guantánamo, em Cuba. "Condeno a política dos EUA para os prisioneiros afegãos e de outros países" presos em Guantánamo, disse Carter, durante uma entrevista à imprensa em Havana, ao concluir sua histórica visita de cinco dias à ilha a convite do presidente cubano, Fidel Castro. "Não estou de acordo com esta decisão: o tratamento dos prisioneiros de guerra afegãos e de outros países deveria ser de acordo com o sistema judiciário norte-americano", disse Carter, em resposta a uma pergunta sobre os interrogatórios dos presos efetuados em Guantánamo sem a presença dos advogados defensores dos detidos.