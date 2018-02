Carter deixa a Venezuela sem obter acordo O ex-presidente norte-americano Jimmy Carter deixou a Venezuela nesta quarta-feira, com seu característico sorriso no rosto. Apesar das suas boas intenções para restabelecer o diálogo entre o presidente Hugo Chávez e as forças de oposição, o ex-presidente não conseguiu maiores avanços. As tentativas de negociação efetuadas por Carter durante os quatro dias que permaneceu na Venezuela foram anuladas depois que a oposição negou-se a sentar-se na mesma mesa com Chávez. A confrontação entre o governo e os principais grupos de oposição torna mais remotas as possibilidades de uma solução pacífica para a profunda crise que vive a Venezuela desde o fracassado golpe de Estado em abril. As posições se radicalizaram diante da enxurrada de ações judiciais. Durante os últimos meses a oposição já deu início a mais de dez ações, a fim de conseguir o julgamento de Chávez e sua saída "institucional" do poder.