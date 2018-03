Carter e Mandela irão a Bagdá para tentar evitar guerra Os ex-presidentes e prêmios Nobel da Paz Jimmy Carter (EUA) e Nelson Mandela (África do Sul) irão a Bagdá para se encontrar com Saddam Hussein, em uma missão destinada a deter a guerra no Iraque, segundo informou o jornal Berliner Morgenpost. Além de Carter e Mandela, outras personalidades de relevância internacional viajarão para a capital iraquiana, numa última tentativa de evitar um ataque armado. O diário alemão afirma que Hans von Sponeck, ex-responsável pelo programa das Nações Unidas de ajuda ao Iraque, realizou há dois dias gestões em Bagdá, preparando a visita dos dois ex-presidentes. "Nossa intenção foi definir as condições para a viagem e dizer claramente ao governo iraquiano que se espera deles sinais inequívocos" de cooperação com os inspetores da ONU, disse Sponeck ao Berliner Morgenpost. Sponeck é atualmente conselheiro do Centro de Direitos Econômicos e Sociais, com sede em Nova York.