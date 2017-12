Carter elogia condições de eleição no Peru O ex-presidente norte-americano Jimmy Carter elogiou as condições em que se está preparando a eleição presidencial deste domingo no Peru. "Até agora, eu tenho plena confiança neste sistema, embora possam acontecer alguns erros no dia da eleição, como acontece em quase todas as eleições em todo o mundo", disse Carter a repórteres em Lima. Carter lidera um grupo internacional de 35 observadores da eleição peruana. Há um ano, os observadores internacionais recusaram-se a acompanhar o segundo turno da eleição presidencial, disputada pelo então presidente Alberto Fujimori e o oposicionista Alejandro Toledo. Toledo acabou retirando sua candidatura.