Carter encerra sua agenda oficial em Cuba Um dia depois de seu histórico discurso, transmitido pela rádio e TV estatais de Cuba, pedindo reformas democráticas e defendendo o levantamento do embargo imposto pelos EUA à ilha, o ex-presidente norte-americano, Jimmy Carter, reuniu-se hoje com líderes religiosos cubanos no quarto dia de sua visita ao país. À noite, encerrando sua agenda oficial na ilha, ele se despede de seu anfitrião, Fidel Castro, num jantar de gala. Em meio às repercussões do pronunciamento, a Casa Branca, por meio de seu porta-voz, Ari Fleischer, disse que a administração do presidente George W. Bush não planeja pôr fim ao embargo de mais de quatro décadas nem tomará nenhuma medida para suavizá-lo. "O presidente acredita firmemente que o embargo comercial contra Cuba é uma parte muito importante da política dos EUA, porque o comércio com Cuba só beneficiaria o governo repressor de Havana, não chegaria às mãos do povo", disse Fleischer. As declarações de Fleischer foram ratificadas mais tarde pelo secretário de Estado americano, Colin Powell. "O presidente já falou o que pensa e deixou claro que gostaria de ver mudanças", declarou Powell. "E essas mudanças não estão acontecendo." Ontem, Bush havia dito que a visita de Carter a Cuba - autorizada pelo governo americano - não modificaria em nada a política americana para Cuba. Mas um grupo de 40 deputados democratas e republicanos lançaram hoje um chamado pelo fim do embargo a Cuba. O grupo de deputados apresentou um plano de nove pontos com ações prévias para o fim do embargo comercial contra Cuba, mas o presidente George W. Bush rechaçou a idéia."O embargo comercial é parte vital da política norte-americana para com Cuba", acrescentou o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. O grupo, formado por 20 congressistas republicanos e 20 democratas, disse que "o embargo fracassou na medida em que não produziu uma mudança política e econômica de importância em Cuba". "Uma revisão desta política é necessária", afirmou o congressista republicano Jeff Flake, falando em nome do chamado Grupo de Trabalho sobre Cuba, criado há dois meses no Capitólio. Uma árvore em Havana Entre declarações críticas ao regime cubano, Jimmy Carter condenou no discurso de terça-feira o que chamou de "política de beligerância dos EUA" em relação a Cuba. A proibição das viagens de cidadãos americanos para a ilha e a proibição dos negócios com os cubanos, segundo Carter, "induz à ira e ao ressentimento, restringe a liberdade dos americanos". A defesa do fim do embargo feita por Carter ganhou vasta repercussão nos dois jornais oficiais do governo cubano, o Granma e o Juventud Rebelde, mas ambos omitiram a maior parte das críticas ao regime. O Juventud Rebelde citou a resposta do diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Havana, José Luis Toledo, ao pedido de Carter para que o governo cubano aceitasse o Projeto Varela, apresentado à Assembléia Nacional na semana passada por dissidentes internos. O projeto prevê a convocação de um referendo para a implementação de reformas democráticas em Cuba. "Esse tem sua origem naqueles setores dos EUA que pretendem subverter a ordem interna em Cuba", diz Toledo ao jornal. Depois de reunir-se com líderes do Conselho de Igrejas Protestantes, Carter visitou o Colégio Solidariedade com o Panamá, que atende a crianças e jovens deficientes. O ex-presidente conheceu também o programa "Médico de Família" e plantou uma árvore em Havana. Amanhã, num encontro desvinculado da agenda oficial, Carter se reúne com grupos de dissidentes internos de Cuba, cuja atuação é proibida, mas tolerada pelo governo cubano.