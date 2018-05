Carter, liberdade e amendoim

Enquanto a propaganda oficial se concentrava nele, aprendíamos na escola a gritar as primeiras palavras de ordem anti-imperialistas pensando em seus olhinhos azuis. O jornal Granma zombava de sua origem como produtor de amendoim, o chamando de "El Manisero", nome que damos aqui aos que vendem a iguaria nas ruas de Cuba.

Não se lançaram somente injúrias ao inquilino da Casa Branca. Em 1980, a explosão migratória lançou sobre os EUA mais de 100 mil de nossos compatriotas, entre os quais havia presos tirados às pressas dos cárceres e doentes mentais de vários manicômios. Carter não sustentou a pressão dessa avalanche e foi obrigado a encerrar a acolhida desses imigrantes que chegavam só com a roupa do corpo.

Foi uma batalha vencida por Fidel Castro, que da tribuna vociferava. "Que se vá a escória, que se vá!", ocultando o extremismo ideológico sob a pose desinibida da euforia revolucionária. Naqueles dias tristes, nasceram também os chamados "comícios de repúdio", nos quais as turbas desenfreadas cuspiam, apedrejavam, atiravam ovos ou excrementos nos "infames traidores" que não queriam esperar pelo prometido paraíso socialista.

Carter não foi reeleito presidente, dizem, por sua atuação desastrada durante aquela crise. Ele foi sucedido por Ronald Reagan, cujo rosto de ator de Hollywood decadente se converteu em alvo preferido da imprensa cubana. El Manisero fundou, em 1982, o Centro Carter, concentrou-se em seu trabalho como mediador de processos de paz, chegando a ganhar, 20 anos depois, o Nobel da Paz.

Numa virada nunca antes vista, nossos periódicos oficialistas mudaram bruscamente a maneira de se referir ao ex-comandante dos EUA. Ele passou a ser simplesmente o senhor Carter. Quando visitou nosso país, em 2002, os locutores o apresentaram como um amigo pessoal do Líder Máximo.

Aquelas crianças - hoje crescidas - que um dia o haviam insultado nas escolas ficaram confusas com o tapete vermelho estendido na chegada de quem um dia havia sido nosso maior inimigo. Nessa oportunidade, Carter não se encontrou apenas com figuras do governo, mas escutou denúncias de grupos de oposição, satanizados pelas autoridades.

Foi justamente na aula magna da Universidade de Havana que o ex-governador da Geórgia mencionou, pela primeira vez, diante de câmeras da TV cubana, o Projeto Varela, que, impulsionado por Osvaldo Payá, propunha um plebiscito para reformar a Constituição e permitir a liberdade de expressão e associação.

Carter regressou para casa e, depois de alguns meses, por todo o nosso país, uma sequência de detenções conhecida como a Primavera Negra resultou em pesadas penas de prisão para 75 dissidentes e jornalistas independentes, especialmente entre aqueles que recolhiam assinaturas para aquela consulta popular a que Carter se referia.

Passaram-se nove anos até ele voltar a esta ilha que já lhe deu tantas dores de cabeça. Carter falou na semana passada com Raúl Castro, com seu chanceler, e até teve encontros com vozes da incipiente sociedade civil cubana, as Damas de Branco, e vários presos políticos.

No canal de TV mais importante do país, ele se referiu à necessidade de liberdade de expressão, de associação e de viagem. Também lançou alguns afagos ao governo cubano, mas eles soaram mais como formalidades diplomáticas do que como verdadeiros pontos de consenso.

Antes de partir, vários dissidentes e blogueiros alternativos lhe deram de presente uma coleção de produtos populares feitos à base de amendoim. "Essa é a única mercadoria comercial que nunca esteve em mãos estatais", lhe dissemos. O veterano de mil batalhas políticas sorriu.

Seu avião decolou e a ilha parecia idêntica àquela que ele havia encontrado 72 horas antes. Apenas uma coisa pequena e minúscula havia mudado. Tão imperceptível como um amendoim e tão profundamente cidadão como os cones de papel que neste momento alguém vende pelas ruas de nosso país. / TRADUÇÃO CELSO M. PACIORNIK

É JORNALISTA CUBANA, AUTORA DO BLOG GENERACIÓN Y E COLUNISTA DO "ESTADO"