Carter proporá "comissão de notáveis" para crise na Venezuela O ex-presidente americano Jimmy Carter proporá aos grupos em conflito na Venezuela a criação de uma "comissão de notáveis" para enfrentar a crise que afeta o país desde o fracassado golpe de Estado de abril, declarou neste domingo o presidente da Conferência Episcopal venezuelana, monsenhor Baltazar Porras. O bispo disse, ao sair de uma reunião com Carter, que o ex-presidente "tem a esperança de poder formar uma comissão de notáveis" que venha a restaurar o diálogo entre o governo e os principais setores do país, suspenso desde meados de maio. Os principais partidos de oposição pediram hoje a Carter para permanecer na Venezuela até 11 de julho, a fim de garantir a segurança de uma passeata que pretende chegar até o palácio presidencial para exigir a renúncia do presidente Hugo Chávez. Não houve de imediato resposta oficial da delegação de Carter. Uma fonte que participou de uma reunião entre representantes do ex-presidente e dos meios de comunicação afirmou que Carter pretende deixar parte de sua equipe para acompanhar a marcha. A visita de Carter ocorre em meio a uma tensa situação gerada por rumores de mal-estar nas Forças Armadas e de um possível golpe de Estado. O ex-presidente dos EUA chegou no sábado, atendendo a um convite para atuar como mediador, já que o diálogo entre o governo e a oposição está paralisado. Mas os partidos opositores duvidam que Carter consiga restabelecer as negociações e provocar uma distensão na grave crise que enfrenta o país. O ex-presidente americano planeja permanecer na Venezuela até 10 de julho, após realizar uma série de reuniões com representantes do governo, dos partidos de oposição, dos empresários, dos sindidatos e da Igreja católica.