Carter prossegue com visita a Cuba Enquanto a Casa Branca e o Departamento de Estado dos EUA apresentavam declarações contraditórias sobre as suspeitas norte-americanas em relação às pesquisas biotecnológicas em Cuba, o ex-presidente Jimmy Carter visitava hoje pela manhã um centro hospitalar para o tratamento de aids em Havana e se preparava para fazer, à noite, um histórico pronunciamento dirigido ao povo cubano, que seria transmitido em rede nacional de rádio e TV. No discurso sem precedentes, em espanhol, Carter faria comparações entre as diferentes concepções de democracia entre Cuba e os Estados Unidos. Desde 1998, quando uma homilia feita pelo papa João Paulo II na Praça da Revolução, em Havana, foi transmitida ao vivo, nenhuma outra personalidade estrangeira dirigiu-se ao povo cubano pela rádio e TV de Cuba. Carter afirmou que seu discurso seria "breve", porque não queria chegar atrasado ao Estádio Latino-Americano de Havana, onde assistiria a um jogo de beisebol. Na véspera, Carter visitara um centro de pesquisas biotecnológicas de Havana, que desenvolve vacinas para diversas doenças. O convite para que o ex-presidente norte-americano inspecionasse o centro partiu de Fidel Castro, em resposta à suspeita levantada na semana passada pelo subsecretário de Estado para Controle de Armas e Segurança Internacional dos EUA, John Bolton. De acordo com o funcionário norte-americano, Cuba poderia estar usando seus centros de biotecnologia para produzir armas de destruição em massa ou transferindo tecnologia para países inimigos dos EUA, como o Irã - incluído ao lado de Iraque e da Coréia do Norte num suposto "eixo do mal", definido pelo presidente George W. Bush. Mas setores diferentes da administração norte-americana apresentaram hoje visões diferentes sobre o grau de ameaça que Cuba poderia representar. O secretário de Estado norte-americano Colin Powell, disse na segunda-feira à noite que os EUA acreditavam que Cuba tem "capacidade tecnológica ofensiva" no campo biológico. "Mas nunca dissemos que o país produz ou possui essas armas", acrescentou Powell. Por seu lado, o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, declarou que os EUA "têm muitas razões para estarem preocupados com Cuba", ao ser indagado se Washington tinha alguma prova do envolvimento da ilha em pesquisas biológicas. "Temos preocupações com a capacidade limitada de Cuba de pesquisa e desenvolvimento sobre guerra biológica." Depois de visitar o centro biotecnológico em Havana, Carter disse na segunda-feira que, antes de viajar, perguntou especificamente a funcionários do serviço de inteligência sobre se havia alguma evidência do envolvimento de Cuba na distribuição, para qualquer outro país, de informações que pudessem ser usadas para fins "terroristas". "A resposta de nossos especialistas foi ´não´", explicou o ex-presidente. A viagem de Carter foi autorizada pela administração Bush. Washington, no entanto, vem se esforçando para que a visita não seja interpretada como um sinal de aproximação dos dois países. Na segunda-feira, Bush deve fazer um discurso sobre Cuba durante um encontro que manterá com representantes do exílio cubano - ferozmente anticastrista. Desde o triunfo da revolução liderada por Fidel Castro, em 1959, Carter é o político norte-americano mais importante a visitar a ilha. O ex-presidente, conhecido por suas missões em todo o mundo como observador de processos eleitorais e promotor de direitos humanos, reuniu-se na véspera com os dissidentes cubanos mais conhecidos de Cuba, Elizardo Sánchez e Oswaldo Payá e deve encontrar-se com um grupo ainda maior de opositores. O regime cubano considera todos os membros da oposição "contra-revolucionários patrocinados pelos EUA". "Nos EUA, sentimos que é muito importante termos a mais absoluta liberdade de expressão e reunião, assim como nos orgulhamos de podermos criticar nosso governo e mudá-lo por meio de eleições", declarou Carter na segunda-feira, durante um discurso na Escola de Trabalhadores de Cojimar, na mais enfática manifestação em favor da democracia. A repressão à liberdade de expressão e a prisão de dissidentes políticos motivam as principais críticas da comunidade internacional ao regime cubano. Em meio a declarações contraditórios nos EUA, Carter prossegue com visita a Cuba.