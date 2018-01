Carter se reúne com líderes dissidentes em Cuba O ex-presidente americano Jimmy Carter, que já deu aos dissidentes cubanos mais publicidade doméstica do que eles jamais haviam tido, reuniu-se nesta quinta-feira por várias horas com um total de 23 opositores do governo de Fidel Castro na sede do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), no distrito diplomático de Havana. Entre os dissidentes recebidos em encontros privados, estavam Elizardo Sánchez e Oswaldo Payá - que já se haviam reunido com Carter na segunda-feira - e o jornalista Vladimiro Roca, sentenciado a cinco anos de prisão e libertado pelo regime cubano uma semana antes da chegada do ex-presidente à ilha. Em seguida, o ex-presidente norte-americano foi levado a uma igreja, onde conversou com cinco bispos da Igreja Católlica. Na quarta-feira, ele já havia se reunido com líderes portestantes na ilha. A agenda oficial de Carter em Cuba encerrou-se na quarta-feira, com um jantar oferecido pelo presidente cubano, Fidel Castro. Mas o ex-presidente, que chegou ao país no domingo, havia reservado os dias de hoje e amanhã, quando parte de Cuba, para "atividades pessoais". No ponto alto da missão de Carter - o mais importante político norte-americano a visitar a ilha desde a chegada de Fidel ao poder, em 1959 -, o ex-presidente fez um discurso na terça-feira no qual fez críticas ao regime cubano e defendeu o fim do embargo comercial que os EUA impõem a Cuba há quatro décadas. O discurso foi transmitido pela rádio e TV estatais de Cuba. Reformas democráticas Carter voltou a defender hoje uma proposta apresentada pelos dissidente à Assembléia Nacional na semana passada que prevê a realização de um referendo que abra caminho para reformas democráticas. A proposta, chamada de Projeto Varela, foi apresentada com o aval de mais de 11 mil assinaturas. Para Hassan Pérez, os defensores do projeto são "ligados a uma máfia" nos EUA. Ainda hoje, o ministro da Justiça cubano, Roberto Díaz Sotolongo, em entrevista à imprensa, disse que os EUA investiram US$ 10 milhões, desde 1996, para financiarem os dissidentes e que "este ano, eles planejam investir US$ 5 milhões". Díaz considerou a divulgação do Projeto Varela "uma prova de quão democrático é o regime". Já os organizadores do projeto acusaram a polícia cubana de ter apreendido milhares de assinaturas durante a coleta das mesmas. Na manhã desta quinta-feira, Carter deixou um tempo livre para explorar os arredores de Havana após quatro dias durante os quais foi a dois jantares com Fidel e a uma partida de beisebol, além de visitar escolas, hospitais, igrejas, lugares históricos e centros de pesquisa.