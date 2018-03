Carter vai telefonar hoje para Lula para falar da Venezuela O presidente Luís Inácio Lula da Silva manterá hoje uma conversa telefônica com o ex-presidente dos Estado Unidos Jimmy Carter, que se encontra em Caracas, onde vem tentando encontrar, também, uma solução para a crise política e institucional que enfrenta o país desde o início de dezembro do ano passado. Carter, Prêmio Nobel da Paz em 2002, telefonará para o presidente brasileiro por volta das 11h30. O assessor de Assuntos Internacionais da Presidência, Marco Aurélio Garcia, disse à Agência Estado que Lula deverá mais ouvir do que falar, já que, nos últimos três dias, o ex-presidente norte-americano manteve encontros com o presidente Hugo Chávez, com o secretário geral da Organização dos Estados Americano (OEA) e com membros da oposição. Carter deverá fazer um relato desses encontros e da situação do país antes da reunião dos países do grupo Amigos da Venezuela amanhã em Washington na sede da OEA.