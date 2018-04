Carter visita assentamento israelense na Cisjordânia

Carter é um crítico dos assentamentos israelenses na Cisjordânia.

O líder do assentamento, Shaul Goldstein, chamou Carter de corajoso pela visita e disse que o ex-presidente, de 85 anos, "entendeu o que dizemos sobre nossa herança e laços com esta terra".

Carter, que intermediou o tratado de paz entre Israel e Egito em 1979, tornou-se uma figura controversa no estado judeu após se encontrar com militantes anti-Israel do Hamas e escrever um livro no qual comparou a ocupação de Israel na Cisjordânia ao apartheid na África do Sul.

Carter descreveu sua visita a Neve Daniel, ao sul de Jerusalém, como uma chance de ouvir e de tornar conhecidas suas opiniões.

Apesar de sustentar que Israel deve abdicar das terras ocupadas em favor dos palestinos, Carter disse aos habitantes de Neve Daniel esperar que aquela comunidade e outras construídas perto da divisa entre Israel e Cisjordânia continuem em mãos israelenses.

"Este assentamento, em particular, não é um dos que prevejo que sejam abandonados ou transformados em território palestino", disse Carter.

Israel está sob forte pressão do presidente norte-americano Barack Obama para que interrompa todas as construções em assentamentos na Cisjordânia e leste de Jerusalém - áreas capturadas durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e reclamadas pelos palestinos.

Os Estados Unidos e grande parte da comunidade internacional consideram que os assentamentos são obstáculos para a paz, uma vez que eles sedimentam o controle israelense em áreas que devem fazer parte de um futuro estado palestino.