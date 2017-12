Cartões do WTC são vendidos compulsivamente Nova-iorquinos e turistas compraram hoje compulsivamente cartões postais mostrando o World Trade Center e máquinas fotográficas, para registrar o caos na cidade. "Só vendi câmeras hoje, ao ritmo de 60 a 100 por hora", contou James Jack, empregado de uma loja no centro. O comércio registrou uma grande venda de sapatos esportivos, necessários para os pedestres que precisavam atravessar a cidade a pé. Compras Apavorados com a "guerra" contra o país, os nova-iorquinos correram aos supermercados para abastecerem-se de alimentos. Na rede Food Emporium havia longas filas para entrar e pagar. Havia ainda filas nos caixas eletrônicos e telefones públicos por causa da queda do sistema de telefonia celular. Disney Outra "marca" da cultura americana, os parques da Walt Disney, foram fechados hoje na Flórida e na Califórnia e seus empregados liberados pela manhã por causa dos atentados. "Não tomaremos uma decisão sobre a reabertura até obtermos mais informações´, afirmou o porta-voz da Walt Disney company, John Dreyer. A Disney World, na Flórida, é o maior centro turístico do mundo.