Casa-bomba é nova modalidade de atentado na Colômbia Uma casa com 500 quilos de explosivos. Essa foi a nova modalidade de atentado utilizada por guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). A bomba não pôde ser desativada, por isso, teve de ser detonada. A bomba destruiu um pequeno povoado do país. De acordo com a ministra da Defesa, Martha Lucía Ramírez, não houve vítimas. O atentado ocorreu no sábado em La Unión, um vilarejo próximo do município de Puerto Rico, a aproximadamente 200 quilômetros de Bogotá. Uma patrulha militar foi informada da existência de uma casa-bomba, com uns 500 quilos de dinamite, e tentou desativá-la mas não conseguiu. Como os guerrilheiros haviam conectado a carga desta casa a explosivos em 20 outras habitações, a detonação levou o casario todo abaixo, informou a Martha Lucía em entrevista coletiva no sábado à noite. Ninguém ficou ferido porque o povoado havia sido previamente esvaziado. Os guerrilheiros foram identificados por moradores como membros das Farc. Segundo a ministra, os guerrilheiros buscavam fazer uma emboscada para tropas do exército, mas atacaram a população mais necessitada da Colômbia. "Trata-se de um atentado da guerrilha contra a gente mais pobre do país", afirmou. Martha Lucía anunciou que o Estado irá ajudar as pessoas afetadas. Elas ficaram em albergues temporais enquanto são reconstruídas suas casas. O presidente Alvaro Uribe também condenou a ação das Farc, após encerrar no sábado um conselho comunal de governo feito em Ibagué, cidade do sul da Colômbia. "Atuou contra a população. Isso mostra a magnitude do desafio terrorista", acrescentou o presidente. Uribe disse que seu governo continuará com os planos militares para "ver a maneira como esta pátria pode derrotar os violentos". Em menos de uma semana as Farc foram responsabilizadas também por um ataque com carro-bomba dirigido contra o escritório da Promotoria em Medellín, a segunda cidade de Colômbia, em que morreram quatro pessoas e ficaram feridas outras 27. Foram acusadas ainda da matança de 17 camponeses - incluindo idosos, crianças e uma grávida - na zonal rural do município de San Carlos, no norte do país, numa disputa territorial com grupos paramilitares.