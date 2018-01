Casa Branca alerta que rota das sanções e diplomacia para Coreia do Norte está no fim

WASHINGTON - A Casa Branca alertou nesta sexta-feira, 15, que as sanções e a diplomacia para lidar com a ameaça nuclear da Coreia do Norte estão caminhando para “o fim do caminho” e uma opção militar para solucionar a questão continua na mesa, mesmo que não seja a preferida pelos Estados Unidos.

O alerta foi feito pelo assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, H.R. McMaster, em resposta ao lançamento de um míssil de médio alcance por cima do território japonês feito ontem pela Coreia do Norte. É a segunda provocação do tipo feita em semanas pelo regime de Pyongyang.

“Para aqueles que falam de uma falta de opção militar: existe uma opção militar”, afirmou.

Num tom mais conciliador, a embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, disse que ainda não houve tempo para as sanções aprovadas nas últimas semanas pela ONU surtirem efeito. Segundo ela, quando isso ocorrer, Pyongyang perderá 90% de seu fluxo comercial. /REUTERS