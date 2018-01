Casa Branca anuncia primeira viagem internacional de Trump

WASHINGTON - A primeira viagem para o exterior do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve ocorrer em maio. O anúncio foi feito na terça-feira, 21, pelo secretário de Imprensa da Casa Branca, Sean Spicer.

O mandatário norte-americano viajará no dia 25 de maio a Bruxelas, capital da Bélgica, para uma reunião com chefes de estado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), segundo o comunicado.

Spicer afirmou que o presidente espera com grande expectativa a reunião para "reafirmar o forte compromisso com a Otan e para discutir assuntos cruciais para o grupo, especialmente a divisão de responsabilidades dos aliados e o papel da Otan no combate contra o terrorismo".

A Otan anunciou que o chefe da organização, Jens Soltenberg, se reunirá com Trump em abril. Durante a campanha presidencial, Trump acusou a Otan de ser "obsoleta" e criticou a capital belga: "Bruxelas? É como viver em um inferno". / AP e AFP