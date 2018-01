Casa Branca aplaude a conclusão da eleição em Taiwan de reconhecer que a vitória do presidente Chen Shui-bian ainda está sendo contestada judicialmente, a Casa Branca elogiou hoje (26) "a conclusão bem-sucedida" da eleição em Taiwan e pediu pelo fim dos protestos violentos. "Aplaudimos o povo de Taiwan por abraçar os mecanismos legais estabelecidos e rejeitar opções extra-judiciais para resolver suas diferenças", disse o secretário de imprensa da Casa Branca, Scott McClellan. "Rejeitamos chamados à violência, que ameaçam os princípios democráticos com os quais nós e o povo de Taiwan estão comprometidos". McClellan ressaltou que "a manutenção da paz e da estabilidade no Estreito de Taiwan e o bem-estar do povo de Taiwan continuam sendo de profunda importância para os Estados Unidos". Em busca desses objetivos, acrescentou, os EUA continuarão a manter "laços próximos não oficiais" com Taiwan. "Cabe a Taiwan e a Pequim construirem as fundações essenciais para a paz e estabilidade buscando o diálogo através de todos os meios disponíveis e evitando passos unilaterais que alterariam o status de Taiwan", afirmou.