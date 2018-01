Casa Branca autoriza Condoleezza a testemunhar sobre 11/09 A conselheira de segurança da Casa Branca, Condoleezza Rice, poderá testemunhar publicamente perante a comissão bipartidária que investiga os atentados de 11 de setembro de 2001, informou um funcionário da Casa Branca, que não quis ser identificado. Segundo ele, a decisão está condicionada à entrega pela comissão de um compromisso escrito para a administração Bush, de que a permissão não será tratada como um precedente. Aparentemente, a administração Bush já recebeu compromisso verbal da comissão. O conselheiro legal da Casa Branca enviou carta à comissão dizendo que Rice está preparada para testemunhar publicamente, desde que tal compromisso seja assumido, disse o funcionário. De acordo com ele, os líderes do Congresso já teriam respondido positivamente. Rice compareceu perante a comissão para depoimento reservado, mas a Casa Branca recusou-se a liberá-la para testemunhar publicamente. As informações são da Dow Jones.