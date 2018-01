Casa Branca bloqueia plano de guerra contra a Síria A Casa Branca bloqueou um plano preliminar de ataque contra a Síria que havia sido preparado pelo Pentágono, informou nesta terça-feira o jornal britânico The Guardian, citando fontes ligadas à comunidade de inteligência norte-americana. De acordo com o diário, o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, pediu há algumas semanas que seus colaboradores elaborassem um documento para defender as razões de um eventual ataque contra a Síria. No documento, foram colocadas em destaque acusações segundo as quais a Síria teria fornecido armas ao regime de Saddam Hussein, assim como sobre seus vínculos com grupos considerados "terroristas" e seu suposto programa de armas químicas. "O presidente George W. Bush, que no próximo ano deverá tentar a reeleição ao cargo com dois perigosos projetos de reconstrução nacional - um no Afeganistão e outro no Iraque -, encerrou qualquer discussão com seus conselheiros sobre a possibilidade de extensão da guerra contra o terrorismo com um ataque preventivo à Síria", escreveu o The Guardian. Veja o especial :