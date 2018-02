Casa Branca condena ataque israelense em Gaza O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, condenou nesta terça-feira o ataque aéreo israelense contra a Faixa de Gaza que causou a morte do líder do braço armado do grupo Hamas, Salah Shehadeh, e de mais 14 civis, entre os quais nove crianças. "Esta ação pesada e opressiva em nada contribui para a paz", declarou Ari Fleischer, secretário de imprensa da Casa Branca. Ele denunciou ainda a perda de vidas inocentes. "Esta mensagem será remetida às autoridades israelenses. Os Estados Unidos lamentam a perda de vidas", acrescentou. O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, classificou o ataque como um dos "maiores sucessos" do Exército do país e disse que Shehadeh era o principal coordenador de atentados suicidas. O secretário de imprensa rechaçou comparações entre o ataque israelense e os bombardeios norte-americanos contra o Afeganistão que causaram a morte de diversos civis. Segundo ele, os EUA tentam preservar a vida de civis durante operações de busca de "líderes terroristas" e ficou evidente que Israel não teve essa preocupação durante a ação em Gaza. "Este foi um ataque intencional contra um local e era sabido que haveria vítimas inocentes", declarou. No entanto, ele acrescentou que Bush continua sendo um sólido partidário de Israel. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO