Casa Branca confirma apresentação de nova resolução O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, informou que a proposta para uma nova resolução sobre o Iraque será encaminhada hoje à Organização das Nações Unidas e que o governo norte-americano espera que o texto seja votado no curto prazo pelo Conselho de Segurança da ONU. Ao ser perguntado se os EUA concordam com a proposta dos britânicos de propor que a resolução seja votada até meados de março, Fleischer disse que, após a apresentação da proposta de resolução, o governo Bush gostaria que a proposta seja avaliada no curto prazo, mas evitou estabelecer uma data. "Não foi dizer o que significa "curto prazo", mas acho que o prazo (de até meados de março) não seria uma estimativa ruim. "A resolução será muito curta e objetiva, destacando a importância da resolução 1.441", disse Fleischer. Nas Nações Unidas, autoridades informaram que o acesso ao esboço da nova resolução será aberto às 17h30. As informações são da Dow Jones.