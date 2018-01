Casa Branca confirma Danilovich para Embaixada no Brasil A Casa Branca confirmou a nomeação de John J. Danilovich para o cargo de embaixador dos EUA no Brasil. Um executivo da Califórnia que fez fortuna no setor de navegação e viveu anos em Londres, Danilovich presidiu a comissão dos EUA que transferiu o controle do Canal do Panamá aos panamenhos, em 1999. Ele é atualmente o embaixador americano na Costa Rica. Segundo o anúncio oficial, o presidente George W. Bush submeteu o nome de Danilovich ao Senado, que deverá sabatinar o futuro embaixador em data ainda não marcada.