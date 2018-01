Casa Branca confirma liberação de Scuds para o Iêmen A Casa Branca confirmou não ter meios legais de manter os mísseis Scud a bordo de um navio proveniente da Coréia do Norte, interceptado no oceano Índico. Os mísseis serão entregues ao Iêmen. Ari Fleischer, porta-voz da Casa Branca, nem sequer acusou o Iêmen de não ter respeitado um compromisso assumido com os Estados Unidos de não adquirir os mísseis. Fleischer, definindo o Iêmen como um "sócio na guerra contra o terrorismo", acrescentou que as autoridades de Sanaa asseguraram que não irão transferir os Scuds para terceiros.