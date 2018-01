Casa Branca culpa governo de Assad por suposto ataque químico no norte da Síria

WASHINGTON - A Casa Branca culpou diretamente o governo do presidente da Síria, Bashar Assad, pelo suposto ataque com armas químicas nesta terça-feira, 4, na província síria de Idlib, e disse que o incidente é "repreensível e não pode ser ignorado pelo mundo civilizado".

"As ações hediondas do regime de Bashar Assad são uma consequência da fraqueza e da falta de resolução do governo passado (dos EUA)", disse o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, a jornalistas.

"O presidente Obama disse em 2012 que estabeleceria um limite contra o uso de armas químicas, e então não fez nada", acrescentou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Spicer se recusou a dizer o que o governo Trump faria sobre o ataque, mas acrescentou que o presidente já conversou com sua equipe de segurança nacional sobre a questão. / REUTERS