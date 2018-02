Casa Branca: decapitação de Foley foi 'ato terrorista'

Militantes do Estado Islâmico publicaram um vídeo na terça-feira que mostrava a decapitação de Foley, em retaliação aos ataques aéreos norte-americanos no Iraque. Em resposta, autoridades dos Estados Unidos deram início a um esforço para expandir a campanha internacional para combater os extremistas.

Rhodes afirmou que, em última análise, caberia ao Iraque e aos aliados regionais expulsar o grupo do Oriente Médio. Mas o governo do presidente Barack Obama está estudando seus próximos passos. "Nós estamos ativamente considerando o que será necessário para lidarmos com essa ameaça e nós não seremos restringidos por fronteiras", disse Rhodes.

O conselheiro acrescentou que a Casa Branca está consciente que é possível que o Estado Islâmico volte sua atenção para alvos fora do Oriente Médio. Ele disse que os EUA se defenderiam. "Nós fomos bem claros ao dizer que se você vier atrás dos norte-americanos, nós iremos atrás de você, onde quer que você esteja", ele ameaçou. Fonte: Dow Jones Newswires.