Casa Branca dispensa festa em 1 ano de governo Obama

O secretário de imprensa, Robert Gibbs, disse que nada especial está sendo planejado para marcar o primeiro ano da presidência de Obama, que assumiu o cargo em 20 de janeiro de 2009.

O aniversário do primeiro ano do governo Obama acontecerá um dia após uma eleição especial pela cadeira no Senado deixada pelo democrata Ted Kennedy, que morreu em 2009. Em grande parte, o esforço de Obama para a reforma do sistema de saúde depende do resultado desta eleição.