Casa Branca divulga folha militar de Bush A Casa Branca, enfrentando questionamentos eleitorais sobre o serviço militar do presidente George W. Bush, divulgou registros de pagamento e outras informações que, segundo o porta-voz da presidência, apóiam a alegação de que o presidente cumpriu com seu dever como membro da Guarda Nacional Aérea durante a Guerra do Vietnã. ?Quando você serve, você é pago pelo serviço. Estes documentos mostram os dias em que ele (Bush) foi pago. Isto significa que ele serviu. E estes documentos mostram que ele cumpriu as exigências?, disse o porta-voz Scott McClellan, acrescentando: ?É uma vergonha que as pessoas insistam no assunto?. As fotocópias de folhas de pagamento não estavam perfeitamente legíveis, e a Casa Branca prometeu divulgar cópias mais claras mais tarde. Os documentos indicam que Bush recebeu crédito por nove dias de serviço ativo entre maio de 1972 e maio de 1973, período citado pelos democratas como prova de que o presidente fugiu de suas obrigações militares.