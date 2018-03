Casa Branca diz que alerta ao Iraque foi preventivo O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que o alerta do embaixador dos EUA nas Nações Unidas, John Negroponte, feita domingo ao Iraque era "preventivo e não relacionado a qualquer atitude que o Iraque tenha tomado?. Domingo, Negroponte advertiu o Iraque a não ameaçar seus vizinhos, prestar assistência a terroristas ou ajuda ao Taleban, enquanto os EUA estiverem em campanha no Afeganistão. As informações são da Dow Jones.