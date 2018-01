Casa Branca diz que vistos para o Irã foram aprovados A Casa Branca disse nesta sexta-feira, 23, que os vistos para que o presidente do Irã e outros diplomatas visitem os Estados Unidos foram aprovados, apesar de o Irã dizer o contrário. O Irã disse que Washington até agora não tinha dado o visto para o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, para que ele possa discursar no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York, quando ele participará de reunião para votar novas sanções contra Teerã "O comentário iraniano é falso. Como o Departamento de Estado disse no começo da semana, os vistos foram aprovados", disse Gordon Johndroe, porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca. O porta-voz do Departamento de Estado, Sean McComarck, afirmou na segunda-feira que os EUA aprovaram até agora vistos para 39 autoridades iranianas -- 13 diplomatas e 26 guardas de segurança. Ele disse que o Irã pediu vistos na segunda-feira para 33 tripulantes de avião, que estavam sendo processados. "Não vamos de nenhuma maneira impedir a possibilidade de o presidente Ahmadinejad aparecer diante do Conselho de Segurança", disse o porta-voz a repórteres.