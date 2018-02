Casa Branca é isolada após carro acelerar contra barreira de segurança

WASHINGTON - A Casa Branca foi isolada depois de um carro ter acelerado contra uma barreira de segurança da sede do Executivo americano nesta sexta-feira, 23.

Segundo o Serviço Secreto, o veículo não chegou a ultrapassar a barreira. A condutora do carro, uma mulher cuja identidade não foi divulgada, foi presa. Nenhum tiro foi disparado, ainda de acordo com o Serviço Secreto.

BREAKING: An individual driving a passenger vehicle struck a security barrier near the White House at 17th & E. — U.S. Secret Service (@SecretService) 23 de fevereiro de 2018