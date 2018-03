Casa Branca está 'horrorizada' com execuções na Síria

O Departamento de Estado norte-americano citou relatos de que o regime do presidente sírio, Bashar Assad, e forças pró-governo atiraram contra Bayda e, em seguida, invadiram a cidade, executando famílias inteiras. Earnest não quis comentar o ataque aéreo de Israel, realizado na madrugada deste domingo, contra regiões ao redor de Damasco. Esse foi o segundo ataque israelense em três dias. Autoridades disseram que os mísseis, fabricados no Irã, tinham como alvo uma milícia do Hezbollah, no Líbano. As informações são da Associated Press.