Casa Branca faz concessão à Rússia sobre escudo antimíssil

O subsecretário de Estado dos EUA disse ontem que Washington pretende repensar seu programa de instalação de um escudo antimíssil na Europa Oriental, o que sinaliza uma significativa concessão à Rússia. "O governo do presidente Barack Obama está aberto à possibilidade de novas formas de cooperação no campo da defesa contra mísseis", disse Burns. A declaração foi um dos mais conciliatórios gestos já feitos pela Casa Branca a respeito do sistema de radar a ser instalado na República Checa e dos dez interceptadores de mísseis, que seriam posicionados na Polônia. O programa é duramente criticado pelo Kremlin, preocupado com o avanço da Otan sobre o Leste Europeu, que considera o plano uma ameaça à sua segurança. Moscou ameaçou abandonar o Tratado sobre Forças Nucleares Intermediárias (INF), que proibiu mísseis nucleares de médio alcance - entre 500 e 5.500 quilômetros -, e afirmou que apontaria mísseis Iskander para a Europa no enclave de Kaliningrado, na fronteira com a Polônia. De acordo com o governo do ex-presidente George W. Bush, o programa é destinado a impedir lançamentos de mísseis da Coreia do Norte e do Irã. Nos últimos anos, Bush e sua secretária de Estado, Condoleezza Rice, mantiveram-se intransigentes quanto ao projeto. No entanto, analistas militares sempre duvidaram da eficiência do escudo antimíssil - até agora os testes se mostraram inconclusivos. Para a maioria, a diplomacia de Bush, de confronto com Moscou, acabou sendo contraproducente em outras áreas estratégicas para os EUA. IRÃ Agora, com a presidência de Obama, os americanos dão sinais de aproximação com a Rússia para ter um apoio maior no Afeganistão. Semana passada, o Quirguistão anunciou o fechamento de uma base dos EUA que fornecia suprimentos para os soldados da Otan no front afegão. A Rússia mostrou-se disposta a ajudar. Outra área de interesse comum é o programa nuclear iraniano. Atolados em duas guerras - Afeganistão e Iraque -, os EUA precisam do Kremlin para isolar Teerã - foi uma companhia estatal russa que construiu a usina nuclear de Bushehr. Semana passada, o vice-presidente dos EUA, Joe Biden, já havia dado pistas de que a relações entre os dois países mudaria, ao declarar na Alemanha que Washington queria apertar o botão de "reset" nas relações diplomáticas com a Rússia. HILLARY A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, ofereceu ontem à Coreia do Norte um acordo de paz definitivo entre as duas Coreias, a normalização das relações entre Pyongyang e Washington e uma substancial ajuda financeira, caso os norte-coreanos abandonem seu programa nuclear. Na mesma entrevista coletiva, Hillary afirmou também que pretende trabalhar mais de perto com a China. "Temos interesse em trabalhar com Pequim em áreas de interesse comuns", afirmou. Na próxima semana, Hillary fará sua primeira viagem oficial - ela visitará Japão, Indonésia, Coreia do Sul e China. O discurso da secretária de Estado, no entanto, foi duro, exigindo liberdade política na Coreia do Norte e liberdade religiosa na China e no Tibete.