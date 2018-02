Casa Branca faz rara crítica a Israel Em um raro golpe contra Israel, a Casa Branca manifestou nesta quarta-feira seu constrangimento com relação ao fechamento do gabinete de um destacado líder palestino moderado na universidade da qual é reitor. "Esta ação não contribui com a luta contra o terrorismo" nem promove as reformas que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, procura para a Autoridade Palestina, declarou o secretário de Imprensa da Casa Branca, Ari Fleischer. A polícia israelense interditou nesta quarta-feira o gabinete de Sari Nusseibeh, reitor da Universidade Al-Quds, na periferia de Jerusalém. Nusseibeh é a mais alta autoridade da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) na cidade. Em sua declaração, Fleischer qualificou a interdição como um "evento constrangedor" e comentou que Bush pediu a "abertura do ambiente político às vozes moderadas". De acordo com o comunicado, os Estados Unidos estão discutindo o assunto com o governo israelense, em uma aparente pressão para que a decisão seja revertida. Fleischer sugere ainda que Bush considera Nusseibeh um moderado. Aparentemente, Bush manifesta seu apoio ao líder da OLP em Jerusalém, apesar de seu governo ter avisado anteriormente que não pretende dar seu aval a nenhum funcionário palestino em especial. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO