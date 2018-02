Casa Branca homenageia ex-editor do 'Post'

O presidente dos EUA, Barack Obama, lamentou, por meio de um comunicado divulgado pela Casa Branca, a morte do ex-editor-chefe do Washington Post Ben Bradlee - que coordenou a cobertura do Caso Watergate. "Ele contava as histórias que ajudaram o país a "entender o mundo". "Para Benjamin Bradlee, jornalismo era mais do que uma profissão, era um bem público vital para nossa democracia", afirmou Obama.

O ex-editor executivo do Washington Post morreu na terça-feira de causas naturais, em sua casa, em Washington, aos 93 anos. A notícia foi divulgada pelo Post, que no mês passado relatou que o jornalista tinha começado a receber tratamento especializado depois de sofrer do mal de Alzheimer e demência havia vários anos.

Também por comunicado, o secretário de Estado John Kerry homenageou Bradlee. "Seu legado define o grande jornalismo: encontrou os fatos e os deixou que contassem a história, sem se importar aonde levaria", afirmou Kerry, que também destacou a valentia e a "grande paixão" pela política do jornalista, a quem chamou de "editor-chefe" dos EUA.

Como editor executivo do Post entre 1965 e 1991, Bradlee supervisionou a cobertura feita pelo jornal no escândalo de Watergate - que resultou na renúncia do presidente dos EUA Richard Nixon, em 1974, para evitar um impeachment.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele se tornou uma das figuras mais importantes em Washington, bem como parte da história do jornalismo, ao transformar o Post de um sisudo diário em uma das publicações mais dinâmicas e respeitadas nos EUA.

O trabalho de Bradlee ao orientar os jovens repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein na investigação do arrombamento e da espionagem da sede do Partido Democrata, no complexo residencial e de escritórios de Watergate, os levou até a Casa Branca. O escândalo derrubou o presidente e, desde então, tem sido celebrado nas escolas de jornalismo e em Hollywood, além de dar ao Post um Prêmio Pulitzer.

Vietnã. No seu período de comando do jornal, também foram publicados os Documentos do Pentágono, em 1971. Esses papéis revelaram a verdadeira situação da Guerra do Vietnã e o que pensava o Departamento de Estado sobre o conflito. Eles expuseram a convicção entre os militares de que se tratava de uma disputa perdida.

"Para isso, foi necessário valentia. A verdade foi exposta e muitas vidas foram salvas. Isso é algo pouco comum atualmente", comentou Kerry, um veterano dessa guerra.

"Há poucos jornalistas que podem afirmar que decidiram dizer não às pessoas mais poderosas do mundo. E eles fizeram o que era certo."

Durante sua época à frente do Post, Bradlee dobrou o tamanho da redação até chegar aos 600 trabalhadores e o orçamento dedicado à informação aumentou de US$ 3 milhões para US$ 60 milhões. Com ele, a tiragem passou de 446 mil exemplares para 802 mil. / REUTERS e EFE