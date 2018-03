Casa Branca identifica ligações entre Iraque e Al-Qaeda A administração Bush concluiu haver ligação entre o regime de Saddam Hussein e o Al-Qaeda e que o Iraque ofereceu treinamento para fabricação de armas químicas aos terroristas do grupo. "Sabemos que houve e tem havido contato entre autoridades do primeiro escalão iraquiano e membros do Al-Qaeda", disse Ari Fleischer, porta-voz da Casa Branca. "Sabemos que vários dos detidos (em Guantanamo), especialmente os detidos mais importantes, disseram que o Iraque ofereceu treinamento ao Al-Qaeda para desenvolvimento de armas químicas", acrescentou Fleischer. O porta-voz afirmou ainda que alguns terroristas do Al-Qaeda se abrigaram em Bagdá após o início dos ataques dos EUA ao Afeganistão. Fleischer não esclareceu se o presidente George W. Bush oferecerá detalhes sobre a questão em seu discurso anual sobre o "estado da Nação", que ocorre amanhã. Mas afirmou que Bush obviamente discutirá o Iraque.