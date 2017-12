Casa Branca já conta com vitória de Bush O chefe do gabinete da Casa Branca, Andrew Card, disse que os organizadores da campanha do presidente George W. Bush estão convencidos de sua vitória. "Estamos convencidos de que o presidente Bush ganhou a reeleição, com pelo menos 286 dos votos do Colégio Eleitoral", afirmou. Card acrescentou que Bush será o primeiro presidente desde 1988 a receber a maior parte dos votos populares e que também obterá o maior número de votos da história norte-americana. Card disse que o presidente não deverá fazer pronunciamento público sobre as eleições até o fim desta quarta-feira.