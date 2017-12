Casa Branca lembra era "difícil" de Pinochet O governo dos Estados Unidos lembrou do mandato de Augusto Pinochet no Chile como um período difícil neste domingo e expressou preocupação pelas vítimas da ditadura e suas famílias. "A ditadura de Augusto Pinochet no Chile representou um dos períodos mais difíceis na história daquela nação", afirmou o porta-voz da Casa Branca, Tony Fratto, após a morte do ex-ditador chileno, aos 91 anos. "Nossos pensamentos hoje estão com as vítimas de seu mandato e suas famílias. Nós louvamos o povo do Chile por construir uma sociedade baseada na liberdade, no regime das leis, e no respeito pelos direitos humanos", disse ele. Pinochet tomou o poder do governo eleito do presidente socialista Salvador Allende num golpe, em 1973, apoiado pelo governo dos EUA.