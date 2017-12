Casa Branca não comenta operações no Afeganistão O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, afirmou que a administração Bush não tinha nada a comentar sobre as notícias dando conta de que forças especiais dos EUA e do Reino Unido estavam operando no Afeganistão. Fleischer também não quis comentar notícias sobre a decisão da Arábia Saudita de autorizar os EUA a usarem uma base avançada de comando em seu território.