Casa Branca não informa ao Congresso sobre programa de espionagem A Casa Branca pode ter violado a lei ao não informar ao Congresso sobre um programa de espionagem, alertou neste domingo o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Pete Hoekstra. A falta é "muito grave", disse o republicano Hoekstra, um aliado do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Hoekstra escreveu em maio uma carta a Bush, na qual lhe advertiu que não informar o Congresso sobre as atividades de espionagem pode ser uma violação da lei, segundo revelou o jornal The New York Times. Em uma entrevista ao canal de televisão Fox News, o congressista confirmou neste domingo a existência da carta, e criticou a Casa Branca. A carta teve como intenção "alertar ao presidente, ao poder executivo e aos serviços de inteligência a importância e o requisito legal de que informem seus atos ao poder legislativo", disse Hoekstra. "Levo isso muito, muito a sério. Se não levasse, não teria enviado a carta ao presidente", acrescentou. O legislador se referiu em particular à existência de um "grande" programa de espionagem que a Casa Branca ocultou do Comitê que preside, e que presumivelmente continua em segredo. Hoekstra não deu mais detalhes sobre o programa. Ele disse que soube da existência do programa de maneira extra-oficial, por fontes governamentais. Depois de queixar-se, a Casa Branca informou ao Comitê sobre essas iniciativas, disse Hoekstra. Na carta, datada de 18 de maio, o congressista advertiu que a ocultação desses programas "poderia representar uma falta de responsabilidade por parte da administração, uma violação da lei e uma afronta direta "aos membros do Comitê". Frederick Jones, porta-voz da Casa Branca, não quis comentar as denúncias de Hoekstra. "Seguiremos trabalhando com o presidente (do Comitê) e os outros líderes do Congresso nos temas importantes de segurança nacional", disse Jones.