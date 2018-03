Casa Branca não tem informação sobre captura de Bin Laden O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse não ter informação sobre rumores que circularam hoje nos mercados financeiros de que Osama bin Laden teria sido capturado. "Não tenho informação sobre isso", disse Fleischer. O Departamento de Defesa norte-americano também negou informações sobre a suposta captura. Os rumores circularam nos mercados financeiros e alavancaram as cotações do dólar. A porta-voz do Departamento de Defesa, Victoria Clarke, disse: "não tenho indicação sobre isso". Segundo ela, o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, não recebeu qualquer indicação nesse sentido nas conversações que manteve esta manhã com o comandante responsável pelas forças norte-americanas que atacam alvos no Afeganistão. Leia o especial