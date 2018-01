Casa Branca nega campanha contra governo francês A Casa Branca negou acusações da França de que a administração Bush orquestrou uma campanha para desacreditar o país. "Acho que não existe qualquer fundamento" na acusação, afirmou o porta-voz da Casa Branca Scott McClellan. Ele lembrou que recentemente o secretário de Estado Colin Powell disse que a França "é um aliado. Eles ainda são amigos e apesar de diferenças passadas, estamos olhando para o futuro... para maneiras de cooperar em áreas de interesse comum". O governo francês confirmou estar compilando uma lista do que considera ser falsas notícias sobre suas atividades. "Como parte da campanha de esclarecimento... começamos a enumerar as falsas acusações que apareceram na imprensa americana e que chocaram profundamente o povo francês", afirmou Marie Masdupuy, uma porta-voz do Ministério do Exterior francês, a repórteres. "Toda vez, negamos essas alegações com a maior firmeza", ressaltou. O jornal The Washington Post publicou em sua primeira página que o governo francês acredita estar sendo vítima de uma "campanha organizada de desinformação" montada dentro da administração Bush para desacreditá-lo, com alegações de cumplicidade com o líder deposto iraquiano Saddam Hussein. Segundo o jornal, a França fez a acusação em cartas à administração e a membros do Congresso. A França teria oferecido detalhes do que considera serem as falsas histórias que apareceram na mídia americana nos últimos nove meses, escreveu o jornal, citando fontes anônimas na administração. Entre elas está uma notícia sobre uma suposta venda de armas da França para o Iraque e uma matéria da semana passada afirmando que autoridades francesas forneceram passaportes para iraquianos fugitivos.