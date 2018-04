Casa Branca nega mudança em missão no Afeganistão A Casa Branca informou ontem que ainda não foi tomada uma decisão sobre uma mudança no papel das tropas americanas no Afeganistão. Na terça-feira, o chefe do Pentágono, Leon Panetta, havia afirmado que os Estados Unidos poderiam abandonar a missão de combate no país em meados de 2013. E as tropas que permaneceriam no Afeganistão participariam apenas de uma missão de treinamento. Panetta disse que havia um consenso entre os membros da Otan de que o Exército afegão está pronto para assumir a missão de combate no próximo ano.