Casa Branca nega participação no assassinato de Yassin A Casa Branca não recebeu "nenhuma notícia antecipada" sobre o ataque aéreo que resultou na morte do líder espiritual do Hamas, xeque Ahmed Yassin, e de outras sete pessoas na Faixa de Gaza, garantiu a conselheira de Segurança Nacional de George W. Bush, Condoleezza Rice. Rice assegurou desconhecer qualquer consulta entre o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, e o presidente americano sobre os planos israelenses de assassinato do fundador do grupo islâmico. Entretanto, Rice evitou criticar o Estado judeu ao comentar o assassinato durante uma entrevista à NBC: "Devemos nos lembrar que o Hamas é uma organização terrorista e acreditamos que o xeque Yassin envolveu-se pessoalmente no planejamento de atos de terrorismo." Yassin, um paraplégico limitado a uma cadeira de rodas, foi assassinado junto com outras sete pessoas na manhã de hoje, quando helicópteros artilhados israelenses dispararam mísseis no momento em que o fundador do Hamas deixava uma mesquita na Faixa de Gaza. O assassinato do líder espiritual do grupo islâmico desencadeou violentos protestos. Rice disse ser "muito importante que todos recuem agora e tentem permanecer calmos na região". Segundo ela, "sempre existe a possibilidade de dias melhores no Oriente Médio e algumas das coisas que vêm sendo conversadas com os israelenses, sobre o desengajamento de algumas áreas, poderiam gerar novas oportunidades". A conselheira de Segurança Nacional de Bush disse ter a esperança de que "nada será feito para obstruir o surgimento dessas novas oportunidades".