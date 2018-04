Casa Branca nega que missão americana no Afeganistão acabará em 2013 A Casa Branca informou ontem que ainda não foi tomada uma decisão sobre uma mudança no papel das tropas americanas no Afeganistão. Na terça-feira, o chefe do Pentágono, Leon Panetta (foto), havia afirmado que os EUA poderiam abandonar a missão de combate no país em meados de 2013. Funcionários do governo americano, porém, negaram enfaticamente que a declaração de Panetta represente uma mudança na posição dos EUA em relação à guerra de quase dez anos, reafirmando que o acordo de transferência de segurança às forças afegãs ocorrerá até o fim de 2014. "O secretário referia-se ao planejamento da Otan, não a uma mudança de política", disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney.