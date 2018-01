Casa Branca para amigos de Bush. De preferência, doadores O presidente George W. Bush abriu a Casa Branca e a casa de campo de Camp David para dezenas de hóspedes passarem a noite, no ano passado, incluindo dignitários estrangeiros, amigos da família e, ao menos, nove de seus maiores contribuintes de campanha. Alguns hóspedes passaram a noite no Quarto Lincoln, aposento histórico que ganhou nova fama durante a administração Clinton, sob acusações de que os democratas distinguiam seus principais doadores, como os pesos-pesados de Holywood, Steven Spielbereg e Barbara Streisand, com essas acomodações. Aquele escândalo e as críticas de Bush são uma das razões pelas quais a Casa Branca agora identifica os convidados. Num debate com o vice-presidente Al Gore, em outubro de 2000, Bush disse: ?Acredito que eles mudaram a placa ?Os velhos amigos param aqui?, que estava no Salão Oval, para o Quarto Lincoln.? Ao todo, Bush e a primeira dama Laura Bush convidaram 270 pessoas para hospedarem-se na Casa Branca e, no mínimo, o mesmo número para passar a noite no refúgio de Camp David desde que mudaram-se para Washington, em janeiro de 2001, de acordo com a lista que a Casa Branca forneceu a The Associated Press. Naturalmente, os convidados não precisam reembolsar o governo por sua estadia. O advogado de Los Angeles Donald Etra foi hóspede dos Bush na Casa Branca várias vezes, e uma, em Camp David. Etra, um colega de Buhs na Universidade de Yale, explicou que ele e sua mulher foram convidados como amigos, não porque cada um contribuiu com US$ 1.000, para a campanha presidencial em 2000. ?A amizade vem primeiro, doações em segundo?, disse Etra. Descrevendo sua estadia no Quarto Lincoln, contou que foi quase impossível dormir. ?Foi tão inacreditavelmente excitante e inacreditável que estivéssemos na Casa Branca?, lembrou. ?A gente hesitava em colocar uma xícara de café na mesa porque havia uma cópia original da Proclamação da Emancipação sob o vidro.? É claro que a lista inclui dignitários. Entre os líderes mundiais visitantes hospedados em Camp David, inclui-se, por exemplo, o primeiro-ministro britânico Tony Blair e o rei da Jordânia, Abdullah II. A lista dos hóspedes dos Bushs está, porém, praticamente isenta de celebridades ? o professor de golfe Bem Crenshaw é o nome mais constelado ? mas não de campeões de doações. No mínimo, nove aparecem nas lista da Casa Branca que cobre de junho de 2002 a dezembro de 2003. James Langdon, que levantou pelo menos US$ 100.000 para Bush, esteve na Casa Branca algumas semanas antes do presidente Vladimir Putin, em setembro do ano passado. Langdon acha que os convites do presidente a ele e outros doadores são diferentes dos de Clinton, anos antes. ?Naturalmente, sou um doador de campanha. Eu o apoie de todos os modos que pude. Mas meu relacionamento com ele e sua mulher e sua família dura há mais de três décadas?, disse Langdon, que cresceu no Texas e tornou-se amigo de Bush ainda bem cedo. ?Certamente não preciso ser recompensado com uma viagem a Camp David para fazer o que faço.?