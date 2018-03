Casa Branca pede a países árabes que trabalhem pela paz A Casa Branca pediu aos países árabes que trabalhem em direção a paz, em resposta ao ataque suicida ocorrido hoje contra um ônibus em Israel. "Isto reforça, para o presidente a necessidade de que todas as partes peçam a Israel para retirar-se e que os palestinos e os árabes parem com a violência, parem com as mortes", disse o porta-voz Ari Fleischer. "O presidente acredita que ambos os lados querem que isso seja feito", disse. "O presidente continua convencido de que o líder Arafat implementará o que foi prometido anteriormente, segundo o tratado de Oslo, para ajudar na condução da paz?, acrescentou Fleischer. As informações são da Dow Jones.