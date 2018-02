Casa Branca pede que agências do governo se preparem para possível paralisação

SÃO PAULO - Os Estados Unidos estão próximos de um nova paralisação no governo à medida que o Congresso se prepara para aprovar um acordo orçamentário de dois anos elaborado pelos líderes republicano, Mitch McConnell, e democrata, Chuck Schumer, no Senado. O Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca (OMB, na sigla em inglês) pediu às agências do governo federal dos Estados Unidos que se preparem para essa possibilidade.

+ Trump completa um ano na presidência com governo paralisado após impasse no Senado

Caso Câmara e Senado aprovem a medida, o governo de Donald Trump não enfrentaria uma segunda paralisação. No entanto, o destino do plano é incerto na Câmara dos Representantes, tendo em vista que democratas e a ala conservadora do Partido Republicano já se posicionaram contra a proposta de dois anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de preparar as agências, o OMB voltou a ressaltar que apoia a medida bipartidária "e pedimos ao Congresso que envie a medida à mesa do presidente sem atraso". O Congresso tem até a meia-noite, no horário local (3h de Brasília), para aprovar o projeto e evitar o fechamento da máquina pública.

A frustraçao cresceu, assim como o risco de uma paralisação do governo, quando o senador republicano Rand Paul, de Kentucky, adiou a votação da medida com a esperança de obter votos para reverter os aumentos nas despesas.

+ Senado dos Estados Unidos chega a acordo sobre orçamento

"Me lancei como candidato porque era muito crítico dos multimilionários déficits do presidente Barack Obama", indicou o senador. "Agora, temos os republicanos e os democratas nos oferecendo déficits de bilhões de dólares. Honestamente, não posso mirar para outro lado."

O governo do presidente Donald Trump, que apoiou a aprovação do projeto de orçamento, estava se preparando para um "intervalo" nos itens orçamentários, de acordo com um funcionário do OMB, que falou sob condição de anonimato. Isso indica que, se houvesse outra paralisação do governo menos de um mês após o fim de três dias em janeiro, esta seria de curta duração.

Outro fechamento da máquina pública forçaria metade dos servidores a ficar em casa, congelaria algumas operações e encerraria alguns parques e outras instalações. /Com informações da AP